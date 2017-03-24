ايطاليا: إغلاق المجال الجوي فوق العاصمة أثناء إحتفالات معاهدة روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بمناسبة الأحداث المُعدّة للاحتفال بالذكرى الـ60 لمعاهدة روما، نواة الاتحاد الأوروبي، قررت هيئة الأمن العام والوكالة الوطنية للطيران المدني (ENAC)، إغلاق المجال الجوي فوق العاصمة والمناطق المحيطة بها.

وقالت الجهتان السالفتا الذكر في بيان الجمعة، إنه “اعتبارا من الساعة 6 من صباح اليوم وحتى الساعة الـ23 من يوم غد 24 آذار/مارس، تُحظر جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك تحليق الطائرات الصغيرة وذات التحكم عن بُعد (ما تسمى طائرات بدون طيار) في منطقة دائرية نصف قطرها حوالي 10 كيلومترات عن مركز المدينة”.

وتابعت أن “الحظر يستثني الرحلات الجوية التجارية المجدولة ورحلات طيران نقل الركاب القادمة والمغادرة من مطاري روما فيوميتشينو وتشامبينو”، فضلا عن “الرحلات الجوية الحكومية ورحلات خدمات الطوارئ والرعاية الصحية”.

وخلص البيان بالإشارة الى أن “الرحلات على ارتفاعات منخفضة والتي لا تستخدم وسائل الملاحة الآلية، ممنوعة في منطقة دائرية نصف قطرها 65 كم تقريبا عن مركز العاصمة”.