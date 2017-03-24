بلجيكا: توجيه تهمة الشروع بعمل إرهابي لمنفذ حادثة أنفرس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا اليوم أنه تم توجيه تهم تتعلق بـ”محاولة القتل والشروع بعمل إرهابي وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني”، للمدعو محمد ر. سائق السيارة التي حاولت دهس مواطنين في مدينة أنفرس (شمال بلجيكا) يوم أمس.

وأشارت النيابة الى أن المتهم قد وضع حالياً رهن الحجز الاحترازي، بانتظار استكمال التحقيقات معه.

ولم تقدم النيابة مزيداً من التفاصيل، “حرصاً على حسن سير التحقيق”، حسب البيان الصادر باسمها اليوم.

وتتم التحقيقات بالتعاون مع السلطات الفرنسية، باعتبار أن المدعو محمد ر. تونسي الجنسية من مواليد 1977، مقيم في شمال فرنسا.

إلى ذلك أفادت الشرطة البلجيكية بأنها كانت استجوبت الشخص المذكور ليل الأربعاء الخميس، أي قبل تنفيذ الهجوم بساعات، “بسبب تهمة تتعلق بالسرقة، وقد أمضى ليلته في السجن وكان تحت تأثير الكحول”، حسب مصادرها. وأضافت الشرطة أنها أخلت سبيله صباح الخميس، مطالبة إياه بترك البلاد.

وكان محمد ر. قد اندفع بسيارته قبل ظهيرة يوم أمس الخميس في شارع تجاري وسط مدينة أنفرس، محاولاً دهس أشخاص، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من إيقافه بعد عدة أمتار.

وتم العثور في سيارته، التي تحمل لوحة فرنسية، على أسلحة ومخدرات ومواد سائلة، لم يُعلن عن طبيعتها بعد، .

ولم يتمكن المحققون من استجواب المتهم ليل أمس لأنه كان تحت تأثير الكحول أيضاً.

هذا وكان الغموض قد أحاط بالقضية لساعات لأن السلطات الفرنسية كانت رفضت القول بأن العمل “إرهابي الطابع”، بينما رجحته السلطات البلجيكية.