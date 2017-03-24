مجموعة المحافظين البرلمانية تدعو لإصلاح عميق بالاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي عن قناعتها بضرورة إجراء “إصلاحات عميقة” في طريقة عمل الاتحاد الأوروبي لتحسين صورته في الخارج.

جاء هذا بمناسبة انعقاد قمة روما يوم غد للاحتفال بالذكرى السـ60 لمعاهدة روما، المؤسسة للاتحاد، والتي ستكون فرصة لإعادة التفكير بمستقبل التكتل الموحد.

ورأى رئيس المجموعة سيد كمال (بريطانيا)، أن الاتحاد الأوروبي أصبح مؤسسة مركزية جداً ومنفصلة عن الناس العاديين، فـ”على الاتحاد أن يكون أكثر مرونة ويركز على المصالح المشتركة المتفق عليها”، حسب قوله.

واعتبر رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين أن على الدول التعاون في مجالات أساسية مثل التجارة والسوق الموحدة والمنافسة والطاقة والنقل والزراعة، ” كما يتعين على الاتحاد أن يكون أكثر انفتاحاً على الخارج من الناحية الاقتصادية”، وفق كلامه.

وتتحفظ مجموعة المحافظين على الرأي القائل بأن على أوروبا العمل على تحقيق مزيد من الاندماج في كافة المجالات، فهي من أنصار الرأي القائل بأن على أوروبا أن تقوم بالأمور بشكل أفضل وليس بالضرورة بشكل أسرع.

هذا ولا تزال الخلافات قائمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد حول ما سيتضمنه إعلان روما، المقرر أن يصدر غداً، في الوقت الذي تهدد فيه بعض الدول، كاليونان، بعدم توقيعه لو لم يأت مواقفاً لتطلعاتها.