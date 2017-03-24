مفوضية اللاجئين: لا أخبار عن إقامة مخيمات للاجئين بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين أن لا أخبار لديها عن إقامة مخيمات للاجئين بليبيا، لكنها مستعدة لذلك.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، أشارت المتحدثة باسم المفوضية، باربرا موليناريو، الى أن “الوضع في ليبيا صعب جدا من الناحية الأمنية، ولم يتسنّ حتى الآن للمفوضية الوصول إلى جميع المناطق، ولا حتى بلوغ جميع مراكز احتجاز المهاجرين.”

وذكرت موليناريو أن المفوضية “لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي يشملنا بقضية المخيمات”، التي ينبغي اقامتها في ليبيا تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك وفقا لما أعلن عنه وزير الداخلية ماركو مينّيتي خلال إجتماع مجموعة الإتصال حول الهجرة في روما، الأسبوع الماضي.

وخلصت المسؤولة الأممية الى القول “ومع ذلك، فإننا، كما هي الحال دائما، سنكون على اتم استعدادا لتحسين أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين في البلاد، شريطة إن تتوفر ظروف عمل تضمن أمن وسلامة جميع الأشخاص المتواجدين في مراكز الاحتجاز الليبية”.