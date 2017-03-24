البابا: على أوروبا العثور على الأمل في التضامن ترياق الشعبوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى البابا فرنسيس، خلال استقباله في الفاتيكان مساء الجمعة رؤساء وقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن على “أوروبا العثور على الأمل في التضامن، والذي هو أيضا الترياق الأكثر فعالية للشعبوية الحديثة”.

واعاد البابا التذكير بالمبادئ التي دفعت بالآباء المؤسسين على التوقيع في 25 آذار/مارس 1957 على (معاهدة روما)، وهي “مركزية الإنسان”، وجعل “أوروبا أسرة للأمم”، و”الوئام المجتمعي”، اضافة الى الادراك بأن دولها “جزء من جسد واحد، إذا تألم عضو منه، عانى الباقون”.

ونوه البابا بأن “ألآباء المؤسسين يذكرونا بأن أوروبا ليست مجموعة قواعد يتعين اتباعها، وليست كتيبا ولا بروتوكولات وإجراءات. إنها حياة، وسيلة لفهم الإنسان انطلاقا من كرامته، وهي حق غير قابل للتصرف”. وأضاف “إذا كان واضحا من البداية أن قلب المشروع السياسي الأوروبي لن يكن إلا الانسان، كان من الواضح أيضا مخاطر أن تبقى المعاهدات حبرا على ورق، ان لم تملأ بالروح الحية”.