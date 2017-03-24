مرشح الوسط الفرنسي: لوبان تريد الصدام بين الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اتهم إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط في الانتخابات الفرنسية، منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالعمل على تأجيج الصراع بين الدول الأوروبية

وقال ماكرون، الذي أظهرت استطلاعات لتوجهات الناخبين الفرنسيين تقدمه على لوبان، أن الأخيرة “تريد احداث صدام بين الأوروبيين، ولكني ولدت في منطقة مليئة بالمقابر العسكرية”، في اشارة الى قتلى الحرب العالمية الثانية، و”بالنسبة لي ان مقولة (الرئيس الاسبق فرانسوا) دائما صالحة: النزعة القومية تعني الحرب”.

وفي مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الايطالية، وفي معرض رده على سؤال فيما ما اذا كان من الخطأ توسع الاتحاد الاوروبي إلى 28 دولة، قال ماكرون “أوروبا لم تكن قادرة على التعامل مع التوسعة، لقد اصابها الشلل”. وأردف “يتعين علينا أن نعترف بصدق، لقد كان ذلك واضحا في النقاش الراهن مع المجر وبولندا. أضف الى ذلك التأثير السلبي على منطقة اليورو. ولم يتم إجراء بعض الإصلاحات لتفادي غضب البريطانيين والبولنديين. وهانحن نرى كيف انتهت بنا الأمور: الأوائل (البريطانيون) تخلوا عن الاتحاد الأوروبي ، والآخرون لا يبدون احتراما لقيم الاتحاد”.