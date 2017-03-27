النظام السوري يواصل تهجير سكان الوعر بمراقبة روسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مراصد حقوقية إن “النظام السوري أخرج الاثنين، الدفعة الثانية من سكّان حي الوعر بمدينة حمص، في تهجير قسري إلى شمال سورية، وتحديداً مدينة جرابلس شمال حلب، في أكبر عملية تهجير جماعي تشهدها سورية”.

ووفق مراصد حقوقية متابعة لعملية التهجير القسري، فقد “خرج نحو 1980 شخصاً، يشكلون 370 أسرة، من بينهم أطفال ونساء ومسنين، والعديد من حالات الإعاقة والشلل والمصابين بأمراض مزمنة، وخرج مع دفعة اليوم مقاتلون، لا يزيد عددهم عن الـ300 مقاتل، الغالبية العظمى منهم من أبناء حمص”.

ومن المتوقع، إن لم يطرأ أي طارئ، أن “يُستكمل التهجير القسري يوم السبت المقبل، بخروج دفعة جديدة من سكن الحي”، التي “من المفترض أن تكون وجهتها مدينة إدلب وريفها”.

وذكرت أنه “انطلقت اليوم 30 حافلة تضم سكان، ومقاتلين دون أسلحتهم، وخضعت لتفتيش على الحواجز المحيطة بالحي، واتّجهت برعاية الأمم المتحدة وإشراف روسي إلى مدينة السلمية ضم خناصر فالسفيرة فتادف فالباب لتصل إلى مدينة جرابلس أقصى شمال سورية”.

ومن المتوقع أن يغادر ما بين عشرة آلاف إلى 15 ألف من سكان الحي وعدة مئات من المقاتلين على دفعات أسبوعية، ستستمر لمدة ستة أسابيع، في عملية التهجير هذه.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن “الوعر، هو آخر معقل للمعارضة السورية في مدينة حمص، وسعى النظام منذ سنوات مبكرة من حربه، لتفريغ مدينة حمص من سكانها، ليقوم بأكبر عملية تغيير سكاني وديمغرفي في سورية، مستبدلاً السكان الأصليين للمدينة (السنية) بعلويين وشيعة، بعضهم من الساحل السوري أو الريف الحمصي الغربي، ولبنانيين من مقاتلي حزب الله اللبناني”.

وكانت الأوضاع العسكرية القلقة في محافظة حماة مطلع الأسبوع الماضي قد أجّلت الإجلاء من حي الوعر بحمص.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنه “يقيم في تحت الحصار في حي الوعر الحمصي نحو 40 ألف مدني ونحو 2500 مقاتل. وقد شملت الدفعة الأولى من مهجري الحي نحو ألفي شخص، غالبيتهم العظمى من المدنيين وبعض المقاتلين الجرحى، ووصلت إلى مدينة جرابلس أيضاً”.