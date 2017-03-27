موغيريني: أكدنا في روما أن لا غنى عن الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن قمة روما “أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي للمضي قدما مع 27 دولة”، وهو “تأكيد وقرار استراتيجي متجدد اتخذناه معا”.

وأوضحت موغيريني وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الايطالية الاثنين، أنه أمر “لا يبدو تافها، خاصة وإن أخذنا بالاعتبار أن الأصوات ضد المشروع الأوروبي لا تزال نشطة بشكل خاص داخل الاتحاد وخارجه”، مذكرة بأنه “غداة الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، قال كثيرون إننا في بداية النهاية”.

ووفقا للمفوضة الأوروبية، فإن “الرسالة الحقيقية لقمة روما هي واحدة فقط”، أن “الاتحاد الأوروبي لا غنى عنه، لأنه يوفر أفضل إستجابات ممكنة لإدارة العولمة، التصدي لهشاشة الاقتصاد، ومواجهة الصراعات المفتوحة من حولنا”.

وتساءلت موغيريني “كم من الدول كانت ستنهار خلال سنوات الأزمة الاقتصادية بدون الاتحاد الاوروبي؟”، مبينة أن ضرورة الاتحاد الأوروبي تبقى في مجال التصدي “للهجرة، الإرهاب الدولي والتغيّر المناخي”، فـ”لا توجد دولة يمكنها فعل ذلك لوحدها”، فلـ”نتذكر أن هناك نوعين من الدول، تلك الصغيرة والأخرى التي لم تدرك بعد بأنها صغيرة”، مؤكدة أن “البقاء معا جيد للجميع”.

وذكرت المسؤولة الأوروبية أنه “بعد خروج بريطانيا، برزت الحاجة الى تولي المسؤولية”، فـ”لا توجد أعذار لتكرار خدعة القيام بإلقاء عبء جميع المشاكل المحلية على عاتق بروكسل”، واختتمت بالقول إن “أحدى المحرمات قد كُسرت، فإن كان هناك من لا يحب البقاء (في الإتحاد) فليخرج”، لكن “إن كان فيه، فيجب عليه ان يؤمن به ويسعى لأن تكون أوروبا فاعلة”.