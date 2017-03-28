الفاتيكان: إجابات مباشرة وسريعة لضحايا الاعتداءات الجنسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قالت اللجنة البابوية لحماية الأطفال إنه ينبغي “الرد مباشرة على ضحايا الإستغلال الجنسي للأطفال من قبل الكهنة عند كتابتهم لمكاتب الكرسي الرسولي”.

وذكرت إذاعة الفاتيكان أنه بعد لقاءات دامت ثلاثة أيام، أوصت لجنة حماية الأطفال في بيانها الختامي بـ”إحاطة اهتمام خاص بالمراسلات، وإعطاء الردود في الوقت المناسب وبشكل شخصي”، وذلك “في إطار ممارسة تُعدّ أحد عناصر الشفافية”.

وأكدت اللجنة الفاتيكانية أنها “على علم بأن هذه المهمة تمثل واجباً يتطلب إلتزاماً خاصاً، نظراً للحجم الكبير للمراسلات وطبيعتها”، والتي “تحتاج الى موارد وإجراءات واضحة ومحددة”. وقد “اتفق الأعضاء على تقديم مزيد من التوصيات للبابا فرنسيس للنظر فيها”.

ولفتت اللجنة الى أن “العنصر الأساس الآخر لمكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة، هي توجيهات اللجنة الحبرية لحماية الأطفال”، وهي “أداة لقيت دعما قويا من قبل البابا فرنسيس”. كما أكد أعضاء اللجنة “الاستعداد للعمل إلى جنب مجمع العقيدة والإيمان لإيصال المبادئ التوجيهية الى المجالس الأسقفية والرهبنات”.