ألفانو: لافروف أكد عدم دعم روسيا للجنرال حفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن نظيره الروسي سيرغي “لافروف جدد التأكيد أن بلاده لا تقدم دعما حصريا للجنرال (خليفة) حفتر”، بل أنها “في الواقع، تمضي قدما على طريق سياسة شاملة”، في ليبيا.

وفي مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الايطالية الثلاثاء، أضاف الوزير ألفانو أنه “باسم إيطاليا، أكدت أن ليبيا واحدة ولا تمييز لدينا بين شرقها وغربها”. وأردف “نحن نؤمن بشعب واحد، دولة واحدة ونعترف بالحكومة الشرعية لـ(رئيس المجلس الرئاسي فائز) السرّاج”.

ورأى الوزير الإيطالي أنه “السلام في ليبيا لا يمكنه أن يتحقق إلا بواسطة الليبيين”، فهو “لا يمكن فرضه من الخارج”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “نحن نؤيد أي صيغة تسهِّل مهمة أولئك الذين يسعون الى الاستقرار والسلام”، في البلاد.