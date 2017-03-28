تاياني وخان: تركيز على علاقة جيدة بين بروكسل ولندن بعد “الطلاق”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حرص كل من رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، وعمدة مدينة لندن صادق خان، على التأكيد على ضرورة إقامة علاقات تعاون جيدة بين بروكسل ولندن بعد انفصال الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي.

وكان الرجلان قد أعلنا هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه بعد لقائهما الثلاثاء في بروكسل، التي يزورها عمدة مدينة لندن قبل يوم واحد من موعد تقديم بلاده لإخطار رسمي بنيتها ترك الاتحاد وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الناظمة لهذا الأمر.

ورأى رئيس البرلمان الأوروبي أن الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي في لندن يدل، مرة أخرى على ضرورة تعاون كافة الأطراف في مجالات الشرطة والاستخبارات من أجل محاربة الإرهاب.

ووصف تاياني بـ”الجيد” اجتماعه اليوم مع عمدة لندن، قائلا إنه “في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالذكرى الستين لمعاهدة روما، رأينا الآلاف يخرجون في لندن لإعلان تمسكهم بأوروبا، ما يدل على أن لندن تبقى مدينة أوروبية”.

لكنه عاد للتأكيد على احترام الجهاز التشريعي الأوروبي لرغبة الشعب البريطاني، وعلى نيته أيضاً لعب دور هام في إقرار نتائج مفاوضات “الطلاق”، مؤكدا “سنحمي مصالح مواطنينا”.

ونبه تاياني من أن الخروج من الاتحاد لا يعادل البقاء داخله، وأن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى ولن يجزئ الحريات الأربعة المرتبطة بعضوية السوق الموحدة، أي حرية تحرك الأفراد والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال.

أما عمدة مدينة لندن صادق خان، والذي كان قد خاض حملة من أجل البقاء داخل الاتحاد، فقد أكد على أن بلاده ستترك الاتحاد بمؤسساته، لكنها تبقى داخل العائلة الأوروبية.

واعتبر أن العلاقة مع أوروبا أثناء وبعد “الطلاق” ستقوم على حسن النوايا، مشدداً على ضرورة إكمال التعاون في مجالات محاربة الإرهاب والأمن والدفاع والثقافة والأبحاث.

وأوضح أنه لا مصلحة لأي طرف في معاقبة بريطانيا على قرارها الخروج من الاتحاد، بل على الجميع العمل من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى إقامة شراكة ثنائية متينة.

هذا ومن المنتظر أن يلتقي صادق خان لاحقاً اليوم بجان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الجهة التي ستُكلف من قبل الدول الأعضاء بقيادة مفاوضات الطلاق مع بريطانيا.

وتقر جميع الأطراف بصعوبة وتعقيد مرحلة المفاوضات المفترض أن تمتد حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018، إذ أنها حالة الانفصال الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

هذا ويبدو قادة المؤسسات الأوروبية مصممين على “ردع” دول أوروبية أخرى عن سلوك طريق بريطانيا، على الرغم من تصاعد صيحات بعض أحزاب اليمين المتطرف والتي تنذر بتفتت الاتحاد.