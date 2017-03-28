الرئيس الإيطالي: سلاح الجو مورد مهم لبلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا “بمناسبة الذكرى الـ94 لتأسيس القوة الجوية أعرب عن التقدير والامتنان للطيارين الذين خدموا ويخدمون بلادنا بشرف وتفان وتضحية”.

وفي رسالة بعثها الثلاثاء إلى رئيس أركان القوة الجوية الجنرال إنزو فيتشّاريللي، أضاف رئيس الجمهورية “أحيي راية سلاح الجو التي تمثل رمزا للوحدة ولبسالة أفراد القوة الجوية”. وأردف “نحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لإنشاء أول 5 أسراب من الطائرات المقاتلة، التي تستحق كثيرا من الثناء، والتي ولدت منها قواتنا الجوية”.

وتابع “كجزء من عملية إعادة الهيكلة المعقدة التي حددها الكتاب الأبيض للدفاع، تلتزم القوات الجوية في الداخل والخارج بحماية المجال الجوي لصون أمن البلاد والمجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال التضامن مع دول حلف شمال الأطلسي الذي يطلب دعمنا”، وكذلك “المناطق التي تعدّ مصدر مخاطر وانعدام للأمن”.

وأشار ماتّاريلا الى أن “سلاح الجو يمثل كل يوم موردا هاما للبلاد”، والذي تمتد مهامه “من محاربة الإرهاب الدولي في سماء العراق، والدفاع الجوي في أيسلندا، سلوفينيا وألبانيا، وعمليات النقل في حالات الطوارئ الصحية، ودعم مهمات الإنقاذ الجوي، ومساعدة الناس خلال الزلازل والكوارث الطبيعية”، الى “بعثات الإخلاء الطبي للمواطنين من مناطق الأزمات والصراعات، فضلا عن الأرصاد الجوية، والسيطرة على المجال الجوي”.

وخلص الرئيس الإيطالي الى القول “أقدم في هذا اليوم أفضل تمنياتي وأحر التحيات لنساء ورجال سلاح الجو بجميع المستويات، وإلى جميع الموظفين المدنيين وعائلاتهم”.