حماس تدعو القادة العرب لوضع القدس على رأس اولوياتهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – دعت حركة (حماس) القادة العرب الذين يجتمعون غدا الأربعاء في البحر الميت بالأردن إلى وضع مدينة القدس على رأس أولوياتهم.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان تلقت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، إن “(حماس) تطالب الأشقاء العرب في قمتهم بوضع موضوع حماية المسجد الأقصى ومدينة القدس على رأس جدول أعمال القمة، لأن الأقصى والقدس هما رمز عزة الأمة العربية، وأن العمل على إنهاء احتلالها أكبر عوامل توحيد الأمة وتكاتف شعوبها”.

واستنكرت (حماس) في هذا الصدد اعتقال الشرطة الإسرائيلية 11 حارسا في المسجد الأقصى اليوم وأمس.

وقال قاسم إن “اعتقال حراس المسجد الأقصى المبارك استمرار للعدوان الصهيوني المفتوح على مقدساتنا، ومواصلة للهجمة الشرسة التي تستهدف الهوية الفلسطينية العربية لمدينة القدس المحتلة”.

وأضاف “ندعو جماهير شعبنا إلى مواصلة انتفاضة القدس وتصعيد فعالياتها، وإسنادها بكل الوسائل، لأن المقاومة هي الخيار الحقيقي لحماية المقدسات والأرض والهوية”.

هذا ولم يصدر أي بيان عن الشرطة الإسرائيلية عن الإعتقالات.