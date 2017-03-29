أوروبا تبدأ صفحة جديدة من تاريخها بدون بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يستعد الاتحاد الأوروبي اليوم لتلقي الإخطار الرسمي من قبل بريطانيا بشأن نيتها الخروج من التكتل الموحد وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تضع إطاراً عاماً لهذا الأمر.

ويشكل الاخطار البريطاني إشارة البدء لمرحلة من المفاوضات بين بروكسل ولندن لتحديد آليات الانفصال أولاً ومن ثم رسم ملامح العلاقة المستقبلية.

وسيتلقى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، رسالة الاخطار رسمياً في وقت لاحق اليوم، ومن المنتظر أن يدلي بعدها بتعليقات علنية.

وعلى الجانب الآخر، تؤكد المفوضية أنها جاهزة لتلقي التفويض اللازم من الدول الأعضاء لتشرع بمفاوضات “الطلاق” مع بريطانيا، وحسب تعبير المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، فإن “فريقنا التفاوضي جاهز، وليس لدينا أن سبب للشعور بالقلق”.

ومن المنتظر أن تحصل المفوضية على هذا التفويض بعد أن يقوم زعماء الدول بإقرار الخطوط العريضة للمفاوضات خلال قمة استثنائية مقررة في 29 نيسان/أبريل القادم.

وتعتبر بريطانيا أول دولة في الاتحاد تطلب الانفصال بعد 40 عاماً من العضوية.

وكان البريطانيون قد صوتوا بنسبة 52%، في استفتاء 23 حزيران/يونيو الماضي، على الخروج من الاتحاد.

أما المادة 50 من معاهدة لشبونة، فهي تقدم إطاراً عاماً لحالة خروج أي دولة ما من الاتحاد ولا تدخل في التفاصيل الفعلية للأمر، ووفقا لمصادر أوروبية، فقد “تم وضع هذه المادة من أجل إظهار الصفة الديمقراطية للاتحاد، ولم يتوقع أحد وقتها أن نضطر يوماً لتفعيلها”.

وبحسب المادة المذكورة، فإن مفاوضات خروج أي دولة تدوم عامين، تخرج الدولة المعنية، وهنا بريطانيا، من الاتحاد نهائياً، في نهاية هذه المدة سواء تم التوصل إلى إتفاق أم لا.

وتسمح المادة 50 أيضاً للدولة التي خرجت من الاتحاد بالعودة إليها شريطة أن تشرع بمفاوضات الانضمام من نقطة الصفر.

وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد عبروا خلال الأيام الماضية عن “أسفهم” لخروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدين على احترامهم لخيار الشعب البريطاني.

وكان رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد فيبير(ألمانيا)، قد وصف قرار بريطانيا الخروج بـ”الخطأ التاريخي”.

وأكد البرلماني الأوروبي، ومجموعته هي أكبر المجموعات في الجهاز التشريعي الأوروبي، أن على أوروبا وبريطانيا التفاوض أولاً على آليات الطلاق، ثم على تحديد العلاقة المستقبلية بين الطرفين، مبينا أن “مزج الأمرين معاً سيعقد الأمور”.

هذا ويقود الدبلوماسي الفرنسي ميشال بارنييه، المفاوضات عن الجانب الأوروبي وسيكون مدعوماً بفريق من الخبراء والدبلوماسيين الأوروبيين، كما أكد البرلمان الأوروبي نيته لعب دور هام في هذه المرحلة للحصول على الاتفاق الأفضل بالنسبة للأوروبيين.