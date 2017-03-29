الائتلاف الوطني السوري: تهجير المدنيين جريمة ضد الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “الرفض القاطع والإدانة الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سورية”، مذكراً بأن ذلك “مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير”، على حد وصفه.

وحذر بيان للائتلاف من أنه “لن يتمكن أحد من إضفاء أي قدر من الشرعية على مخططات التهجير والتغيير الديمغرافية من خلال أي مناورة، سواء جرت برعاية روسية أو بتخطيط إيراني، أو استغلالاً لصمت دولي مخزٍ، أو تحت أي ذريعة أخرى”.

واعتبر أن “أي مخطط للتهجير، بما في ذلك ما يسمى بـ(اتفاق كفريا ــ الفوعة)، هو مشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية، ويكشف الإصرار الإيراني على التفاوض مع تنظيم القاعدة حصرياً، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالإرهاب”.

وقال بيان الائتلاف “يأتي مشروع التغيير الديمغرافي تمهيداً لمخططات ترتبط بمخططات موازية تسعى لتقويض الحل السياسي، ومن ثم العمل على ضمان بقاء النظام متسلطاً على مصير سورية وشعبها، وتسديد ثمن ذلك من التراب السوري، مع كل ما يستتبع هذا من صراعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح دولية”، مجددا ي”مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سورية، ويلزم النظام بتنفيذ مقتضيات الحل السياسي”، حسب البيان.