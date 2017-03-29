بروكسل: مئات البريطانيين حصلوا على الجنسية البلجيكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت مصادر محلية بلجيكية أن مئات المواطنين البريطانيين المقيمين في البلاد، خاصة في العاصمة بروكسل، قد حصلوا بالفعل على الجنسية البلجيكية.

وأوضحت المصادر أن أعداداً كبيرة من البريطانيين المقيميين في بلجيكا قد تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية البلجيكية، عقب ظهور نتيجة التصويت البريطاني في 23 حزيران/يونيو الماضي، والتي أظهرت رغبة بريطانيا بالخروج من الاتحاد.

ويعمل أغلبية هؤلاء البريطانيين في المؤسسات الأوروبية، وحسب المصادر نفسها “نتفهم شعور هؤلاء بالخوف من فقدان وظائفهم بعد التصويت على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي”.

وكان 300 بريطاني تقدموا بطلب الحصول على الجنسية البلجيكية منذ الاستفتاء، ووفقا لتقديرات ديلفين بورجوا، المسؤولة في بلدية إيكسل (وسط بروكسل)، التي يتواجد فيها العدد الأكبر من البريطانيين، فإنه “خلال الأيام الماضية لاحظنا ارتفاعا مفاجئاً في عدد الطلبات المقدمة من البريطانيين للحصول على الجنسية، ويعود ذلك للتصريحات المتناقضة للمسؤولين في لندن”.

وكان غالبية البريطانيين المقيميين في بلجيكا وفي باقي البلدان الأوروبية قد صوتوا لصالح بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي.

هذا ويعتبر مصير حوالي 3 مليون مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا وحوالي 1.5 مليون مواطن بريطاني يعيشون في مختلف دول الاتحاد معلقاً على نتائج مفاوضات الخروج التي ستبدأ قريباً بين بروكسل ولندن.