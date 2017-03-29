وزير البترول المصري: سنبذل قصارى جهدنا لحل قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

راڤينّا – أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن بلاده “لن تتراجع حتى يتم التوصل الى حل”، لقضية جريمة قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، التي ارتكبت في القاهرة أواخر كانون الثاني/يناير عام 2016.

وفي تصريحات على هامش اجتماع حول النفط والغاز لدول حوض المتوسط، الذي يقام في راڤينّا (شمال)، أضاف الملا، “إنها حالة تثير اهتمام الحكومة على أعلى مستوى، واستطيع التأكيد بأن تقدماً كبيراً أُحرز بين النيابتين الايطالية والمصرية”، بخصوص القضية.

وتابع “إننا نبلى بلاء حسنا ونحن نقوم بعمل جيد معا، وهناك اتصالات بين الطرفين وتبادل للمواد والوثائق القضائية”، مبينا أنه “في بداية نيسان/أبريل المقبل ستكون هناك زيارة لمصر من الجانب الإيطالي لإتمام استلام المستندات التي طُلبت من قبل المدعي العام الإيطالي”.

وذكر الملا أن “الأمور تحرز تقدما وتسير على ما يرام، وعلى الرغم من أنها ليست مسؤوليتي، يمكنني أن أقول أن كل شيء سيمضي قدما حتى التوصل الى حل للقضية”. وأردف “أريد أن أؤكد أن الرئاسة لن تستسلم حتى يتم حل القضية”، كما “أستطيع أن أؤكد أن العلاقات بين بلدينا وشعبينا الصديقين منذ سنوات، ستبقى ودية، وسنعطي قيمة لهذه العلاقة وسنبذل ما بوسعنا لتسوية الوضع”، المرتبط بقضية ريجيني.

وخلص وزير النفط المصري الى القول إن “هذه القضية ليس لها أي تأثير على العلاقة مع (ايني)”، عملاق الطاقة الايطالي الحاضر في مصر.

وكانت النيابة العامة في روما قد بعثت منتصف شهر آذار/مارس الجاري بإنابة قضائية جديدة الى نظيرتها المصرية، للحصول على معلومات اضافية بشأن حادثة اختطاف ومقتل طالب الدكتوراه ريجيني، الذي عثرت السلطات في القاهرة على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل شهر شباط/فبراير من العام الماضي.

وتطالب السلطات الايطالية بمدها بتقارير استجواب مع عناصر أمن ومخابرات محليين يرى المحققون الايطاليون بأن لهم دور في النهاية المأساوية للباحث الايطالي.