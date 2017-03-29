إيني: لن نبيع حصص أخرى من إمتياز شروق المصري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المدير التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي أن “المجموعة، التي تمتلك (حاليا) حصة نسبتها 60 في المائة” في امتياز شروق قبالة السواحل المصرية، الذي يضم حقل ظهر العملاق للغاز، “لن تبيع أسهم أخرى”.

وقال ديسكالزي الأربعاء، على هامش مؤتمر حول النفط والغاز لدول حوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة رافينّا (شمال-وسط ايطاليا)، أنه في أعقاب “بيع حصص الى شركتي بي بي BP)) البريطانية و(روس نفط) الروسية ، لدينا الآن 60 في المائة، مع خيار بيع حصة إضافية قدرها 5 في المائة، لن تبيع أسهما أخرى” من حصتنا.

وكانت بي بي البريطانية اتفقت مع مجموعة ايني على شراء حصة نسبتها عشرة بالمائة في الامتياز، وتلى ذلك اتفاق آخر مع عملاق النفط الروسي (روس نفط) تستحوذ بموجبه الأخيرة على 30 في المائة مقابل مبلغ قدر بحوالي 125. 1 مليار دولار.