توسك :سنعمل على خفض أضرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أكد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أنه تسلم الإخطار الرسمي، الذي أرسلته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى بروكسل اليوم، حول الخروج من الاتحاد وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الناظمة للأمر.

جاء هذا الإعلان في إيجاز صحفي قدمه توسك اليوم في بروكسل، حاملاً بيده نص الإخطار الرسمي الذي يقع في ست صفحات والذي سلمه له السفير تيم بارو، رئيس البعثة البريطانية المعتمدة لدى المؤسسات الأوروبية.

وأشار توسك، الذي بدا متجهماً، إلى أن “ليس هناك مجال للادعاء بأن اليوم هو يوم سعيد لا بالنسبة للأوروبيين ولا بالنسبة للبريطانيين”، ملاحظاً أن نسبة كبيرة من هؤلاء كانت صوتت لصالح البقاء داخل أوروبا.

وقال توسك “ولكن في الأمر مفارقة، فمسألة خروج بريطانيا، جعلت الدول الـ27 أكثر تصميماً على البقاء كتلة واحدة في المستقبل، وخاصة خلال مرحلة المفاوضات الصعبة التي تنتظرنا”.

وشدد توسك على أن المؤسسات الأوروبية ستعمل من أجل حماية مصالح مواطني الدول الـ27 الباقية في الاتحاد، وقال “ما يتعين عمله هو خفض الأضرار والتكاليف بالنسبة لشركاتنا ومواطنينا ودولنا”.

وركز على أن مؤسسات الاتحاد تمتلك “كل الوسائل” للوصول إلى هدفها، مع ملاحظة أن الوضع الحالي يشكل “خسارة للجميع”.

وأعلن رئيس الاتحاد أنه سيطرح يوم الجمعة القادم مشروعاً لتحديد الخطوط العريضة للمفاوضات ليتم عرضه على الزعماء خلال قمتهم المقررة في 29 نيسان/أبريل القادم، ليصار إلى تبنيها جماعياً وإعطاء المفوضية التفويض القانوني اللازم لتشرع بالمفاوضات.

وختم توسك كلامه بالقول “نفتقدك منذ الآن يا بريطانيا”.

ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا ستبقى عضواً في الاتحاد خلال فترة المفاوضات، المفترض أن تمتد حتى تشرين الأول /أكتوبر 2018، وبالتالي تنطبق عليها جميع القوانين والالتزامات الأوروبية.