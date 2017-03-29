ايطاليا: البرلمان يقر مرسوم مناهضة الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – صوّت مجلس الشيوخ الايطالي لصالح الثقة التي وضعتها الحكومة على المرسوم الخاص بمناهضة الهجرة غير النظامية.

وقال بيان للمجلس إن “عدد المؤيدون لهذا التدبير من أعضاء مجلس الشيوخ بلغ 145 مقابل 107 معارض وامتناع واحد عن التصويت”.

كما حظي المرسوم بالموافقة النهائية من قبل مجلس النواب أيضا، والذي ينطوي على تدابير لحماية المهاجرين القصر في إيطاليا غير المصحوبين بذويهم.

وجاء في بيان لمجلس النواب أن “المرسوم الذي طُرح في قراءته الأولى على المجلس، بصيغته المعدلة من قبل مجلس الشيوخ، حظي بالضوء الاخضر النهائي مع 375 صوتا مؤيدا و13 معارضا وامتناع 41 عن التصويت”.

وبهذا الصدد، أشاد رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني بالأمر على مدونة (تويتر)، واصفا إياه بأنه “قرار حضاري لحماية ودمج الفئات الأضعف”.