ألفانو يلتقي جونسون في لندن وأزمة ليبيا على أجندة الاجتماع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يلتقي وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو، في لندن اليوم الاربعاء نظيره البريطاني بوريس جونسون، حيث سيتم التأكيد خلال الاجتماع على “الالتزام المشترك لمكافحة الإرهاب واستعراض أفق قضايا دولية رئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة الليبية”.

وتتزامن زيارة رئيس الدبلوماسية الايطالية للندن مع اعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي

واشارت الخارجية الايطالية الى أن اللقاء بين ألفانو وجونسون سيكون فرصة لإعادة تعريف علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وتشمل زيارة ألفانو للعاصمة البريطانية لقاءات لتقديم مدينة ميلانو للعالم الاقتصادي والمالي اللندني والتأكيد على التزام الحكومة الايطالية لجعل المدينة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

وكانت أيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسعى لجعل ميلانو مركزا ماليا واقتصاديا بديلا للندن بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي الموحد.