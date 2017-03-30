ايطاليا: 146 مفقودا بتحطم قارب هجرة قبالة سواحل ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت المنظمة الدولية للهجرة (OIM)، إن “زورق دورية تابع لخفر السواحل، وصل الى لامبيدوزا أمس حاملا صبيا غامبيا، هو الناجي الوحيد من غرق سفينة تسبب بفقدان 146 مهاجرا في عرض البحر”.

وأضاف المتحدث باسم (OIM) فلافيو دي جاكومو في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “الشاب قال أنه غادر ليبيا، وصبراتة بالضبط، قبل يومين”، وأنه “حاول عبور البحر المتوسط ​​إلى جانب 146 شخصا آخرين كانوا على متن قارب الهجرة”، مبينا أنه “عندما تم إنقاذه كان جميع الآخرين الذين كانوا يسافرون معه قد قضوا غرقا”.

وأوضح دي جاكومو أن “الأمر يتعلق بأناس من جنوب الصحراء الكبرى، بينهم 5 أطفال ونساء حوامل”، مستدركا أن “هناك أمل بالعثور على ناجين آخرين، وسنعلم ذلك غدا عند وصول سفينة خفر السواحل (داتّيلو) إلى ميناء أوغوستا”، في صقلية.

وأشار الناطق باسم (OIM) إلى أن الشباب الغامبي “كان في حالة ذهول” عندما تم انقاذه، وقد تم العثور عليه في عرض البحر من قبل السفينة (لوڤينتا)، التي نقل منها الى السفينة (داتّيلو) ومن ثم الى السفينة (كنارياس)، بعدها نقل إلى لامبيدوزا على متن قارب دورية”.