 غرينبلات: ترامب مهتم شخصيا بالتوصل إلى إتفاق فلسطيني إسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – الأردن – أكد المبعوث الأمريكي الخاص للمحادثات الدولية جيسون غرينبلات “اهتمام الرئيس دونالد ترامب الشخصي بالتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، واعتقاده بأن اتفاق السلام هذا ليس ممكنا فحسب، بل سيعكس صدى إيجابيا في جميع أنحاء المنطقة والعالم”.

وقال غرينبلات في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بعد مشاركته بالقمة العربية في الأردن إنه لم يؤيد “القرارات أو الخطب التي تمت الموافقة عليها من قبل رؤساء الدول العربية المجتمعة” وإنما شارك “بصفة مراقب فقط في المؤتمر”، لافتا إلى انه بدلاً من ذلك، استمع إلى “وجهات نظرهم وأفكارهم”، وعقد “عددا من الاجتماعات الثنائية مع الزعماء العرب والوفود الأجنبية الأخرى لمناقشة وجهات نظر الولايات المتحدة وسياساتها”. وقد “كان الحوار في الاجتماعات صريحا ومفيدا”.

وأضاف أنه ركز في اجتماعاته على “كيفية إحراز تقدم ملموس نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاق شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، مرحبا بـ”سماع وجهات نظر القادة العرب بشأن القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، وإبراز الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه الشركاء الإقليميون في السعي لتحقيق السلام”. كما حث غرينبلات “ضد الخطاب غير المفيد الذي لا يؤدي إلا إلى جعل الطريق إلى السلام أكثر صعوبة”.

وأوضح غرينبلات أنه “ليس في المنطقة لفرض أفكار أو خطط سلام على الآخرين”. واكد مجدداً ان “السلام بين اسرائيل والفلسطينيين يمكن التفاوض عليه فقط بين الطرفين مباشرة”، وأن “الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع اسرائيل والفلسطينيين لتحقيق تقدم نحو الهدف الذي يسعون اليه”.

كما ناقش “كيفية تمكين نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل ملموس وتعزيز الفرص الاقتصادية للفلسطينيين حتى يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة كشركاء كاملين في الجهود الرامية إلى بناء مستقبل سلمي خال من الإرهاب والتطرف”.

ولفت غرينبلات إلى انه “يخطط لمواصلة مناقشاته مع الشركاء الإقليميين الذين عرضوا مساعدتهم، مستفيداً من مشورتهم بشأن كيفية التحرك نحو مستقبل أكثر سلاما، والاعتماد على دعمهم وشراكتهم كما نحن جميعاً نعمل على تحقيق هذا الهدف”.