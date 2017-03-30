ايطاليا: الكشف عن خلية جهادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم الكشف عن خلية جهادية في مدينة البندقية، شمال البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن “ثلاث مذكرات حجز احترازي تم تنفيذها الليلة الماضية في السجن، فضلا عن توقيف شخص و12 مداهمة في إطار عملية مكافحة الإرهاب مشتركة للشرطة والدرك، بتنسيق نيابة مكافحة المافيا والإرهاب في البندقية ضد مواطنين أجانب”، وبذلك “تفكيك خلية إرهابية جهادية تنشط في المركز التاريخي للمدينة”.

وذكرت المصادر أن “التحقيق المعقد الذي أدى إلى كشف الخلية، نسقته نيابة البندقية لمكافحة المافيا والإرهاب، وقادته وحدة العمليات الإقليمية بالتعاون مع مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس)”، وأن “المعلومات مصدرها أنشطة المراقبة الإقليمية واسعة النطاق للشرطة والدرك، التي تجري بتنسيق وثيق دائما، لمنع الجريمة بشكل عام والظواهر الإرهابية على وجه الخصوص، نظرا للوضع الدولي الحساس”.

وتابعت أن “نشاط المحققين أدى الى التعرف على الأشخاص، وديناميات علاقاتهم، تطرفهم الديني، أماكن ترددهم، وصولا إلى كشف أنشطتهم الإجرامية ومن ثم تنفيذ ثلاثة أوامر حجز احترازي في السجن وتوقيف شخص قاصر، جميعهم من الكوسوفو ويقيمون في إيطاليا بتصاريح إقامة نظامية”.