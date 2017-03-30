بلجيكا: شركة عملاقة في مجال التأمين تترك لندن لتستقر في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كشفت مصادر محلية النقاب عن نية مجموعة لويدز للتأمين، ترك لندن، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنشاء فرعها الأوروبي في بروكسل.

وأفادت المصادر أن إدارة المجموعة قد أعلمت رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، وكذلك وزير المالية يوهان فان أوفرفيلد، بقرارها، “الهدف هو الحفاظ على مدخل للسوق الأوروبية خاصة وأن الأسواق تجتاز مرحلة عدم يقين بسبب رغبة بريطانيا الخروج من الاتحاد”، حسب قولها.

وأشارت المصادر إلى رغبة المجموعة إطلاق فرعها الأوروبي من بروكسل بداية عام 2019.

وتعليقاً على هذا الأمر، رأى وزير المالية البلجيكي أن قرار المجموعة يدل على أن المركز المالي لبروكسل آخذ بالتحسن.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء لم يذكر مجموعة لويدز بالاسم، لكنه كان قد صرح أمس أنه كان على اتصال مع العديد من الشركات والمجموعات المالية الكبرى في لندن لتحفيزها على القدوم والاستقرار في العاصمة البلجيكية.

وتنظر الحكومة البلجيكية بإيجابية لعملية نقل المجموعات المالية والشركات لمقراتها من لندن إلى بروكسل، إذ أن الأمر سيؤدي إلى خلق مئات وربما آلاف فرص العمل في البلاد.

وتتسابق العديد من العواصم الأوروبية مثل باريس وبروكسل ولوكسمبورغ وبرلين لاجتذاب الشركات التي تنوي ترك بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.