وزيرة الدفاع الإيطالية تشيد بعملية البندقية ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أشادت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي بالعملية الأمنية التي قادت الى كشف خلية جهادية، قائلة “إن عملية البندقية تؤكد الالتزام ضد الإرهاب”.

وأضافت بينوتّي في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الخميس، أن العملية “تُبرز عملا جماعيا كبير لقوات الشرطة وعناصر الدرك (كارابينييري)”.

من جانبه، تساءل القيادي في حزب (رابطة الشمال) اليميني ماتيو سالفيني قائلا “أيقولون لنا إنه ليس هناك بالضرورة ارتباط بين الإرهاب والهجرة؟ أعتقد أن علينا اغلاق الحدود وتحصينها ومراقبة كل من يدخل ويخرج”، وكذلك “رصد المراكز الإسلامية في ايطاليا، سواء أكانت مُقامة بصورة غير مشروعة أم لا”، واختتم بالقول “يجب فعل ذلك اليوم لأن الوقت قد يكون متأخراً غدا”.

وقد كشف نائب المدعي العام في البندقية إيپوليتو داديلكي بمؤتمر صحفي اليوم، أن “اثنين من المعتقلين الكوسوفيين الأربعة قالا إن تنفيذ هجوم في البندقية يعني كسب الجنة مباشرة، نظرا لكثر الكافرين الموجودين هنا، وأكدا وجوب تفجير جسر ريالتو برمي قنبلة عليه وإنهاء الأمر”.

واختتم داديلكي موضحا أن “هذه هي العبارة المثيرة للقلق التي اكتشفنا خلال عمليات التنصت التي بدأت بالفعل العام الماضي ضد هذه المجموعة المكونة من أربعة مواطنين من كوسوفو”.