جينتيلوني: واجبنا تشجيع الانتعاش الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني إن “بلادنا تشهد اليوم انتعاشا في الاقتصاد وكذلك على صعيد الثقة بين الشركات والمستهلكين”، مبينا أن “دور الحكومة يكمن في تشجيع علامات الانتعاش هذه لا كبحها، وفعل ذلك من خلال تدابير ستتخذ في الايام المقبلة”.

وفي مداخلة خلال حفل تدشين سفينة (ماجستيك برنسس) السياحية بمصنع فينكانتييري للسفن في مدينة مونفالكوني (شمال)، أضاف جينتيلوني أن “الجودة النوعية لا حدود لها والضرائب الحمائية لا يمكنها أن تكون حواجز من شأنها كبحها”، مؤكدا أنه “إن كانت هناك جودة فسيكون هناك بالمقابل نمو ورخاء للجميع”.

وخلص رئيس الحكومة الايطالية الى القول إن “علينا أن نذكِّر بهذا الأمر لأن لدينا الشروط اللازمة للتنافس في هذه السوق”، وكذلك لأن “ايطاليا بلد منفتح يركز على الجودة والتبادلات”.