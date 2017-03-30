وزير الداخلية الإيطالي: انجاز أمني ممتاز في البندقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي بـ”الانجاز الأمني الممتاز”، العملية التي قامت بها قوات الشرطة والدرك في مدينة البندقية (شمال)، الخميس، والتي أماطت اللثام عن خلية جهادية.

وقد كشف نائب المدعي العام في البندقية إيپوليتو داديلكي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن “اثنين من المعتقلين الكوسوفيين الأربعة قالا إن تنفيذ هجوم في البندقية يعني كسب الجنة مباشرة، نظرا لكثرة الكافرين الموجودين هنا”، وأنهما “أكدا وجوب تفجير جسر ريالتو برمي قنبلة عليه وإنهاء الأمر”.

وهنّأ الوزير مينّيتي في مكالمة هاتفية، قائد الشرطة فرانكو غابرييلي والقائد العام للشرطة العسكرية توليو ديل سيتّي، “لأجل العملية المهمة”، التي تمت بالتنسيق بين مديرية مكافحة المافيا والإرهاب، ونفذتها قوات الشرطة والدرك (كارابينييري)، قائلا إن هؤلاء الرجال “قاموا بعمل رائع، تم بمهنية والتزام كبيرين، وقد حققوا نتيجة هامة في مجال الإجراءات الوقائية ومكافحة الإرهاب”.

وأختتم وزير الداخلية معرباً عن “الشكر والتقدير لجميع الرجال الذين ساهموا من خلال التزام غير عادي واحتراف استثنائي بنجاح العملية”.

يُذكر أن جسر ريالتو (من منتصف القرن الثاني عشر الميلادي) هو أحد أقدم وأشهر الجسور الأربعة المشيدة على القناة الكبرى في مدينة البندقية.