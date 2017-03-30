يونكر منتقدا ترحيب ترامب بخروج بريطانيا: سوف أطلب انفصال أوهايو وتكساس عن أمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- فاليتا– انتقد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زإدارته بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر مازحا، خلال مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي الملتئم الخميس في مالطا، “إذا لم يتوقف ترامب عن ذلك، فسوف أطلب انفصال ولايتي أوهايو وتكساس” عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي حديث رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي، غداة تقديم بريطانيا الإخطار الرسمي بنيتها الخروج من الاتحاد وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وفي أعقاب تصريح للمتحدث باسم البيت الأبيض وصف خلاله ترامب بـ”الزعيم، كما تعلمون، في جهود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.