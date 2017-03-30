أمين عام ناتو: لا تزال هناك خلافات عميقة مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن الخلافات العميقة لا تزال قائمة بين المنظمة الأطلسية وروسيا.

وأشار يانس ستولتنبرغ، في إيجاز صحفي عقب اجتماع مجلس الحلف – روسيا، في بروكسل اليوم على مستوى السفراء، إلى أن النقاش كان صريحاً وهاماً وركز على القضايا الخلافية.

ويعتبر مجلس حلف شمال الأطلسي – روسيا، منتدى الحوار الوحيد الذي لا زال مفتوحاً بين الطرفين منذ قطع مختلف أشكال التعاون العملي بين الطرفين على خلفية الأزمة الأوكرانية منذ عام 2014.

وأوضح الأمين العام للحلف أن الحوار تركز اليوم على المسألة الأوكرانية، معرباً عن قلق ناتو من تدهور الأوضاع الأمنية في شرق أوكرانيا، حيث “طلبنا من روسيا استخدام نفوذها للتأثير على الانفصاليين وحثهم على احترام التزاماتهم الدولية”، وفق كلامه.

كما عبر ستولتنبرغ عن قلق دول حلف شمال الأطلسي من قيام روسيا بقبول الوثائق التي يصدرها الانفصاليون وفرض التعامل بعملتها الروبل على مناطق شرقي أوكرانيا وأيضاً مصادرة الشركات هناك.

وذكر الأمين العام للحلف أن الحوار مع الطرف الروسي تطرق أيضاً إلى مسألة التدريبات العسكرية التي يقوم بها الطرفان في مناطق متقاربة في البلطيق، مشدداً على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل تعزيز الشفافية ومنع وقوع حوادث أو أخطاء تؤدي إلى اشتباك.

وختم المسؤول الأطلسي كلامه بالتأكيد على أن الحوار اليوم مع الروس لم يكن سهلاً، وقال “عندما تكثر التوترات تشتد الحاجة إلى مواصلة الحوار”. ويعتبر اجتماع مجلس الحلف – روسيا هو الأول من نوعه للعام 2017