الكاثوليكية القبطية تطلق شعار “بابا السلام في مصر السلام”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر انه قرر إطلاق شعار “بابا السلام في مصر السلام” على زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لمصر، التي تستمر يومين بدءا من 28 نيسان/إبريل المقبل.

كما كشف المجلس عن لوغو (شعار) الزيارة ويظهر فيها بابا الفاتيكان وخلفه اهرامات الجيزة وابو الهول وفي الأعلى الهلال والصليب، رمزي الإسلام والمسيحية، علاوة على حمامة تمثل رمز السلام، وبالاسفل مكتوب بالعربية والانجليزية “بابا السلام في مصر السلام”.

وهذه هي الزيارة الأولى للبابا فرنسيس للقاهرة، والثانية من نوعها بعد زيارة البابا الراحل يوحنا بولس العام 2000. وتأتي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويلتقي خلالها أيضا شيخ الازهر، احمد الطيب، الذي زار حاضرة الفاتيكان العام الماضي.