مصدر أوروبي: حظر تصدير السلاح للسعودية غير مطروح الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع أن موضوع حظر تصدير السلاح الأوروبي للمملكة العربية السعودية، على خلفية الملف اليمني، أمر غير مطروح على الساحة الأوروبية حالياً.

وأوضح المصدر أن أي قرار بشأن حظر تصدير السلاح لأي دولة يتطلب إجماعاً من الدول الأعضاء في الاتحاد وهذا غير متوفر حالياً، “ولهذا السبب لم تتقدم إدارة العلاقات الخارجية باقتراح لوزراء الخارجية بهذا الشأن”، حسب كلامه.

أما مناسبة الكلام عن حظر تصدير السلاح للسعودية، فهو الجدل القائم في بلجيكا حالياً حول الطرف المخول اتخاذ قرار بهذا الشأن.

ولكن المصدر أكد أن الموضوع اليمني سيكون على أجندة اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الذين سيجتمعون في لوكسمبورغ يوم الإثنين القادم، وقال” سنناقش كيف يمكننا تحسين مستوى المساعدات الإغاثية الأوروبية المقدمة لهذا البلد”، وفق تعبيره.

وأوضح أن المشكلة التي تواجه موضوع المساعدات الانسانية في اليمن حالياً تتمثل في صعوبة الوصول إلى مناطق منكوبة يشتعل فيها القتال، ومن هنا، حسب كلامه، نية وزراء الخارجية تجديد مطالبة كافة الأطراف المنخرطة بالصراع في هذا البلد بتأمين ممرات آمنة لقوافل الإغاثة.

وتطرق المصدر بشكل سريع للشقين السياسي والعسكري من الملف اليمني، مشيراً إلى أن الاتحاد يدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.

وكانت مسألة حظر تصدير السلاح للسعودية قد أُثيرت من قبل وزير التعاون الدولي البلجيكي ألكسندر دو كروو، لكنها لم تلق أي صدى أوروبي، نظراً، كما يقول المصدر، لدقة الوضع الإقليمي حالياً ولمتانة العلاقات الاقتصادية بين العواصم الأوروبية والرياض. كما تتهم جهات إقليمية وغربية إيران بتصعيد الصراع في اليمن بارسال السلاح والخبراء العسكريين إلى حليفتها الشيعية (جماعة الحوثي).