إيطاليا تدعو لحماية التراث العالمي من الارهاب والكوارث الطبيعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا- حث وزير الثقافة الايطالي داريو فرانشيسكيني المجتمع الدولي على حماية التراث الثقافي العالمي، “المهدد باستمرار، وفي الوقت الراهن من طرف الإرهاب وأيضا من الكوارث الطبيعية”.

وجاءت تصريحات فرانشيسكيني خلال مؤتمر صحفي في أول اجتماع من نوعه لوزراء الثقافة بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) استضافها الخميس قصر بيتي بمدينة فلورنسا، وسط ايطاليا

وقال فرانشيسكيني أن “وزراء الدول السبع الكبرى استعرضوا في اجتماعهم القضايا الهامة المتعلقة بالثقافة”، مشيرا الى أن “النقاش كان غنيا ومستفيضا مع أفكار مثيرة للاهتمام”.

ونوه الوزير بأن اختيار مدينة فلورنسا لأول “قمة ثقافية” للدول الصناعية السبع الكبرى يأخذ “طابعا رمزيا، فالمدينة ليست فقط رمزا للفن ولعصري الإنسانية والنهضة، ولكنها أيضا تعرضت لهجوم إرهابي للمافيا في عام 1993 وتضررت إثر وقوع كارثة طوفان نهر أرنو في عام 1966”

وتتولى ايطاليا هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، حيث تستضيف مدينة تاورمينا باقليم صقلية، قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة واليابان وكندا في القمة السنوية للمجموعة خلال شهر أيار/مايو المقبل.