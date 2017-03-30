بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: الجنرال سيرا يبحث تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة بطرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصل كبير المستشارين الأمنيين في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجنرال باولو سيرا إلى العاصمة طرابلس للتشاور مع المجلس الرئاسي ووزارتي الدفاع والداخلية حول الخطوات القادمة المطلوبة لتنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي.

وأشارت البعثة الأممية في بيان الى أن “الجنرال سيرا قد ناقش مع نظرائه طرق ترسيخ وقف إطلاق النار الأخير المبرم بين الجماعات المسلحة في طرابلس إضافة إلى تسريح هذه الجماعات وإدماجها”.

ونقلت البعثة الأممية عن سيرا (إيطاليا) قوله “أشجع كافة الأطراف الأمنية في طرابلس على التنفيذ السريع لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي قام بتيسيره كل من المجلس الرئاسي ووزيرا الدفاع والداخلية”، منوها بـ”إن طرابلس هي عاصمة كل الليبيين. ويستحق سكان طرابلس العيش في سلام وأمن وأن تكون حياتهم خالية من الخوف والاحتياج”.

كما شدد الجنرال سيرا، وفق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، على “الحاجة إلى الإسراع بتفعيل الجيش والشرطة والحرس الرئاسي في العاصمة”، مؤكداً أن “هذه القوات يجب أن تعمل وفقاً لهيكل قيادة مشترك موحد تحت سيطرة مدنية وأن تكون شاملة لكافة الأطراف العسكرية والأمنية في البلاد”. كما شجع كبير المستشارين الأمنيين في بعثة الأمم المتحدة “السلطات الليبية على اتخاذ خطوات إضافية نحو تسريح الجماعات المسلحة وإدماج عناصرها في هياكل الدولة أو القطاع الخاص، بحسب نص الاتفاق السياسي الليبي”.