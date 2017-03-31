 الفلسطينيون يدينون قرار إسرائيل إقامة مستوطنة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القدس – أدان الفلسطينيون قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تعد الأولى منذ 20 عاما.

وقد صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنت) بالإجماع على إقامة بلدة جديدة في منطقة مرج شيلو للسكان الذين تم إخلاءهم من عمونا.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “رئيس الوزراء أطلع على أنه تمت المصادقة على تسويق ٢٠٠٠ وحدة سكنية من أصل ٧٥٠٠ وحدة أعلنت إسرائيل بناءها قبل شهرين. ولم تتم المصادقة على تسويق الـ٢٠٠٠ وحدة سكنية أخرى لأسباب فنية”.

وأضاف “كما تم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على أن الدولة أعلنت حوالي ٩٠٠ دونم في منطقة عادي عاد وغفعات هاروئيه وعيلي، أراض دولة وذلك وفقا للاحتياجات التي طرأت نتيجة دعاوى قضائية”.

من جهتها فقد أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار بشدة، وقالت إن “من المفارقات المخزية، ان اسرائيل ’الدولة القائمة بالاحتلال‘ تعلن اليوم عن بناء مستوطنة غير شرعية جديدة في الوقت الذي يحيي به الفلسطينيون الذكرى الـ41 ليوم الارض الخالد، والذي شهد سقوط ستة شهداء واعتقال وإصابة المئات من الذين احتجوا بهبة شعبية سلمية على قرار سرقة إسرائيل الالاف من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من آذار عام 1976”.

واشارت عشراوي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الى انه “بعد 41 عاما، ما تزال سياسات اسرائيل القائمة على السرقة دون تغيير، حيث يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية العنصرية المتطرفة نهجهم المتمثل بمواصلة الاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، والتطهير العرقي، في تحد صارخ ومتعمد لحقوق الإنسان الفلسطيني واستقلاله وكرامته، واضافت “يدل قرار حكومة الاحتلال اليوم مرة أخرى على أن إسرائيل أكثر التزاما باسترضاء المستوطنين غير الشرعيين بدلا من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل والشامل”.

واكدت أن “جهود إسرائيل الحثيثة لتوسيع مشروعها الاستيطاني الاستعماري بهدف محو فلسطين وفرض مشروع “إسرائيل الكبرى” هو بمثابة رسالة صريحة إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم بأن عليها التدخل فورا للجم إسرائيل واتخاذ تدابير ملموسة لإخضاعها للمساءلة والمحاسبة بتدابير عقابية فاعلة وجدية”.

ودعت عشراوي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضمان امتثال اسرائيل لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334. وقالت، “لقد آن الأوان على المجتمع الدولي العمل بجدية لخدمة قضية السلام والعدل والاتجاه نحو اجبار إسرائيل على الكف عن أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية والاحادية ووقفها نهائيا”.