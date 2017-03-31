سياسية ايطالية: لتوقف الحكومة نشاط سفن المنظمات غير الحكومية بالبحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت سياسية ايطالية يمينية حكومة رئيس الوزراء باولو جينتيلوني الى التحرك لوقف نشاط السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية، التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

ووصفت زعيمة حزب (التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني على صحيفتها في (فيسبوك)، بـ”المثيرة للقلق، شكوى النائب العام في كاتانيا (صقلية) كارميلو تزوكّارو، الذي تساءل عمن يعطي المال للمنظمات غير الحكومية لتأجير السفن واقتناء طائرات بدون طيار، والوصول إلى مسافة بضعة أميال عن ليبيا لتحميل المهاجرين ونقلهم الى إيطاليا؟”.

وأردفت “نحن نتحدث عن معطيات لا يمكن التغافل عنها مطلقا، والتي أكدتها البيانات التي قدمتها الحكومة في البرلمان أمس بناء على طلب من حزبنا (إخوة إيطاليا)”، مبينة أن “حوالي 30٪ من من المهاجرين الـ181450 الذين رسوا على شواطئنا عام 2016، تم انقاذهم من قبل سفن تابعة للمنظمات غير الحكومية”.

وخلصت ميلوني الى القول إن “حزبنا يطالب بالوضوح ويجدد مطالبته للحكومة بالوقف الفوري لأنشطة هذه المنظمات لوأد أي افتراضات تربطها بتسهيل الهجرة غير المنضبطة والاتجار بالبشر”.