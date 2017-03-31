ايطاليا: استمرار وصول دفعات مهاجرين غامضة الى سردينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – أعلنت مصادر أمنية ايطالية عن استمرار وصول دفعات مهاجرين غامضة الى جزيرة سردينيا جنوب البلاد.

واضافت المصادر ذاتها أن “دفعة جديدة من المهاجرين رست على سواحل سولتشيس”، وذلك “بفضل الطقس الجيد وأوضاع البحر الملائمة في قناة سردينيا”، مبينة أن “عناصر من قوة شرطة كاربونيا، أوقفوا صباح اليوم 14 رجلا، يزعومون إنهم جزائريو الجنسية، بعد بلاغ تلقوه من سائق سيارة رآى المهاجرين السريين على قارعة الطريق المؤدية الى بلدة سانت آنا، في ضواحي كالياري”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “لا يزال الغموض يحيط بنقطة الرسو والقارب المستخدم”، مشيرة الى أن “الشرطة تهتم بإجراءات نقل المهاجرين الى مركز الاستقبال المؤقت في الجوار”، والذين “سيتم نقلهم لاحقا إلى كالياري لرفع بصماتهم”.