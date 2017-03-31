وزير السياحة المصري يتوجه لميلانو للمشاركة بمعرض BIT

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ يغادر وزير السياحة المصري يحيى راشد، غدا السبت متوجهاً إلى ميلانو للمشاركة بفعاليات معرض (BIT) الدولي للسياحة والسفر حيث يترأس وفد بلاده.

وقال راشد في بيان بمناسبة الزيارة، إن “القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص حريص على المشاركة بفعاليات هذا الحدث السنوى الهام الذي يُعد فرصة طيبة للترويج للمنتج السياحي المصري، خاصة انه يستضيف عدد كبير من الزائرين من كبار منظمي الرحلات والكتاب السياحيين”.

وأضاف أن “من المقرر أن تعقد على هامش المعرض لقاءات مكثفة على المستويات المهنية والإعلامية للتعرف على مطالب منظمي الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم، لدعم سبل التعاون معهم خلال الفترة القادمة”.

يذكر أن فعاليات المعرض تقام في الفترة من 2 ـ 4 نيسان/أبريل المقبل ويحظى بحضور كبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول، مما يجعل منه منصة لالتقاء متخذي القرار في مجال صناعة السياحة حول العالم.