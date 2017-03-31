جينتيلوني: السوق والتجارة الحرة محورا التنمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني إن “علينا أن نعيد التأكيد على الدور المركزي للحرية الاقتصادية”، لأن “بدونها ليست هناك أية إمكانية للنمو والتنمية”.

وفي كلمته خلال قمة الأعمال (B7) في مقر اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) بروما الجمعة، أضاف رئيس الحكومة الايطالية أن “الرهان مرة أخرى على السوق المفتوحة، هو أكبر في محرك للازدهار في التاريخ”، ودعا الى دعم “السوق الحرة والحرية التجارية”.

وأشار الى أن “الثقة والحرية الاقتصادية ترتبطان وثيقا”، فـ”بدون جوِّ من الثقة والتلاحم الاجتماعي في مجتمعاتنا، يمكن لآلية السوق الحرة في عالم اليوم أن تتعثر”، لكن “من الاقتصاد والمجتمع المنفتحين تنطلق الطريق لإعادة بناء تلك الثقة نفسها التي نحتاج إليها الآن”.

وتابع جينتيلوني “إننا نأتي من سنوات من النقاش حول معاهدات التجارة الحرة، والتي نجد أنفسنا بعدها ولأسباب مختلفة، محصورين في زاوية نبدو عاجزين تماما عن الخروج منها”. إن “اتفاقياتنا لا يجب أن تتحرك بدافع رغبتنا المتزايدة بفتح اقتصاداتنا على آفاق أوسع وحسب”، بل “بالعزم على وضع قيمنا في المركز، تلك التي قامت عليها عقود من النمو والرفاه”.

وأردف “إنها قيم المجتمع المنفتح والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي القائم على الحوار وسيادة القانون، وليس على استعراض القوة. قيم محاربة التغيّر المناخي والكفاح المشترك ضد الإرهاب الأصولي”.

وذكر رئيس الوزراء أن “الجيل الجديد من الاتفاقات، كـ(سيتا) التي وقعها الاتحاد الأوروبي وكندا هي مثال جزئي يمكننا الانطلاق منه”، فـ”التجارة الحرة ليست لعبة محصلتها صفر”، بل “يجب أن تعود بالفائدة على المستهلكين والعمال”، وفي الوقت نفسه “لا بد لها من وضع أهداف طموحة للغاية في الوقت الذي نعيش فيه”، وربما “أكثر طموحا من تلك التي كنا نفكر بها قبل سنوات قليلة عند بدء هذه المفاوضات”، واختتم بالقول “أهداف طموحة من ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقواعد حماية البيئة، والأمن الغذائي”.