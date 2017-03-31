ألفانو: لا تراجع بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الجمعة على أن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون “مقتنع تماما بتعزيز الصلة بين ضفتي الأطلسي. وقوة هذه الفكرة هي أن المحيط لا يفصل بين القارة الأمريكية وأوروبا”.

وأضاف ألفانو، في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل، “قيمنا مشتركة ولا تراجع بشأن التزام الولايات المتحدة داخل الحلف”.

وبشأن العلاقة مع المملكة المتحدة، التي بدأت رسميا تفعيل خروجها من التكتل الموحد، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “سيتواصل العمل بشكل جيد في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، منوها بأنه “لا نزال لدينا مستويين من الروابط مع المملكة المتحدة، بعد تخليها عن الاتحاد الأوروبي”، الأول “عبر منظمة الأمن والتعاون الأوروبية” والثاني “عبر منظمة حلف شمال الأطلسي”.

كما أشار ألفانو الى أن “هناك المنطق العام لتبادل المعلومات بمجال مكافحة الإرهاب، وهي مسألة نتحدث فيها مع الزميل جونسون”، وأردف “لذلك أؤمن تماما بأنه سيتواصل العمل بشكل جيد مع المملكة المتحدة في قضايا الأمن والارهاب”.