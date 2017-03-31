وزير الثقافة الايطالي: تلزم شروط أمنية للتدخل في تدمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني إن “علينا أن ننتظر تطورات الوضع الأمني في مدينة تدمر” الأثرية في وسط سورية، وعندئذ “سيكون بإمكان فريق العمل الإيطالي للدفاع عن التراث الثقافي، والخوذ الزرقاء للثقافة، التي تعمل تحت مظلة اليونسكو، تقييم التدخل”.

وفي كلمته الختامية أمام “القمة الثقافية” لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، بقصر (فيكيو) في فلورنسا، الجمعة، أضاف فرانشيسكيني أن “فكرة فريق العمل مشروع يعود لليونسكو، تم إنشاؤها بموجب قرار اتخذ العام الماضي”، وأن “الفريق الإيطالي قد دخل نطاق التحركات الفعلية، وهو مؤلف جزئيا من قوة درك مختصة بحماية التراث الثقافي، والجزء الآخر من مهندسين معماريين، وأخصائيي ترميم وآثاريين”.

وذكر وزير الثقافة أن “هناك تفكير قائم مع اليونسكو حول المشاريع المستقبلية للخوذ الزرقاء للثقافة”، مبينا أن “بعضها تعمل في العراق أصلا”، واختتم بالقول “نحن نحاول أن نرى إن كانت هناك ظروف أفضل لبعثات أخرى”.