إيطاليا: ميثاق الاستقرار الأوروبي عقبة أمام مطالب ناتو بزيادة الانفاق العسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- رأت الحكومة الايطالية على لسان وزير خارجيتها أنجيلينو ألفانو أن الالتزام، في اطار حلف شمال الأطلسي، برفع نفقات الدفاع الوطني إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، يفترض أن يأخذ في الاعتبار ميثاق الاستقرار النقدي الأوروبي ونفقات البعثات الانسانية.

وترى السلطات في روما أن طلب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إدارة الرئيس دونالد ترامب، لحلفائها الأوروبيين في ناتو برفع الانفاق العسكري على المستوى الوطني يصطدم بميثاق الاستقرار الأوروبي الذي يفرض سقفا على العجز في موازناتها السنوية.

وقال ألفانو، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل، “لإيطاليا موقف واضح جدا، ولقد تمكنا بالفعل من عكس مسار وتيرة خفض النفقات الدفاعية سنويا”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نحن مع زيادة الانفاق العسكري لدعم حلف شمال الأطلسي، ولكن على المستوى الأوروبي يتعين أخذ مسألتين بعين الاعتبار: الأولى حاجز ميثاق الاستقرار الأوروبي، والثانية هي نتحمل نفقات أخرى، على سبيل المثال عمليات (البحث والإنقاذ) في البحر الأبيض المتوسط، وهي نفقات لأغراض إنسانية، ولكنها حتما عملية رصد من الناحية الأمنية”.