عريقات: لا مساومة في عدم شرعية الاستيطان

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رام الله – شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات على أن “عدم شرعية الاستيطان بأشكاله كافة غير خاضع للنقاش أو المساومة” محملاً “نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تبعات قراراته غير المسؤولة بتوسيع الاستيطان الاستعماري”.

وقال عريقات إنه “لا يمكن إنجاز السلام بتشجيع إسرائيل، السلطة القائمة على الاحتلال، على إطالة أمد احتلالها ونظام الفصل العنصري، ومكافأتها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب على أرض فلسطين المحتلة والتنكر للقانون والإرادة الدولية والاتفاقات الموقعة والالتزامات المسبقة”.

جاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء مستوطنة جديدة بالقرب من مستوطنة (شيلو)، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ومصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين في شمال الضفة الغربية.

ووجه عريقات “رسالة قوية” إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي “بضرورة ضمان عدم افلات إسرائيل من العقاب، ولجم فرضها للحقائق على الأرض قبل أي تسوية سياسية”.

وقال “إن عقد لقاءات مجلس الشراكة مع إسرائيل أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية لاسرائيل، أو تجنب مساءلة ومحاسبة الاحتلال كلها إشارات عمّقت من نظام الفصل العنصري وزودت إسرائيل بالضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده”.

وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “أن موقفنا الفلسطيني واضح، ولن يقبل الاعتراف بأية معادلات تشرّع الوحدات الاستيطانية غير القانونية في فلسطين المحتلة”.



