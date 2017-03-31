إيطاليا: 50 مليون يورو مساعدات للنيجر للحد من الهجرة غير النظامية نحو أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني مساء الجمعة أن حكومة بلادة وقعت “اتفاق تقني” مع دولة النيجر يتضمن ضخ “مساعدات مالية تبلغ 50 مليون يورو” للتحكم في ظاهرة الهجرة غير النظامية المنطلقة من دول جنوب الصحراء الافريقية نحو الشواطئ الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

ونوه رئيس الحكومة الايطالية بأن “الهدف هو الحد من تدفقات الهجرة التي تمر من النيجر إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا عبر إيطاليا” من خلال “تعزيز قدرات السيطرة في البلاد وعلى الحدود وعلى أمن دولة مثل النيجر”.

وقال جينتيلوني، “لا أحد يبيع أوهام اختفاء تدفقات الهجرة بفعل السحر”، إلا أنه أضاف في أعقاب لقاء جمعه بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) مع رئيس دولة النيجر محمدو إيسوفو ، “علينا أن نعمل معا، حتى مع أوروبا، وهناك بوسعنا أن نقلل من هذه التدفقات بشكل سريع نسبيا”.