سياسي ايطالي: مقاطعة توسكانا تُشغِّل اللاجئين على حساب المواطنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – اشتكى مسؤول محلي ايطالي من أن “مقاطعة توسكانا (وسط) تستخدم أموال الايطاليين، التي تأتيهم من أوروبا لايجاد وظائف للاجئين”، في حين “تنمو البطالة والأسر الإيطالية على وشك اليأس”.

وقال زعيم كتلة حزب (إخوة إيطاليا) بالمجلس الإقليمي لمقاطعة توسكانا والمنسق الوطني للمجلس التنفيذية للحزب جوڤاني دونتزيللي، أن “آخر الأخبار تقول إن إدارة الإقليم، من خلال موارد الصندوق الأوروبي للتكامل وموارد وزارة العمل، قامت بتفعيل (غرفة التحكم) بين المؤسسات الإقليمية لتوفير فرص عمل للمهاجرين”.

وأشار السياسي اليميني الى أن المؤسسات المشمولة هي “البلديات ودوائر الصحة، وإدارات المدن الكبرى ومراكز التوظيف”، وكذلك “الشركات والهيئات الصحية المحلية والقطاع الثالث”، وأردف “يبدو أن اليسار الذي يحكم هذه المنطقة لم يكتف بخلق كل هذه التوترات الاجتماعية مسبقا”.

وأضاف دونتزيللي أن حكومة المقاطعة “لا تسهم بما تفعله هذا إلا بالاستمرار بإثارة الكراهية الاجتماعية”، واختتم بالقول “سأتعمق بهذا الجنون وسأفعل كل ما بوسعي لوقفه”، فـ”لا يمكن اللعب على حساب الشعب”.