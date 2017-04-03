موغيريني: سندعم أي اتفاق يوافق عليه كل السوريين في الداخل والخارج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد سيدعم أي اتفاق سياسي يتوافق عليه كل السوريين في الداخل والخارج حول شكل الحكم في بلادهم.

وكانت موغيريني تدلي بتصريحات لدى وصولها إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في لوكسمبورغ، حيث أشارت الى أن الاتحاد يعتقد أنه لا يمكن أن تعود سورية للوضع الذي كانت عليه قبل سبعة أعوام.

ولكنها عادت للتأكيد أن الاتحاد الأوروبي لن يحل محل الأطراف المتفاوضة، قائلة “نحن ندعم الأمم المتحدة التي تقوم بتسهيل المفاوضات بين السوريين أنفسهم، وهم من سيقررون مستقبل بلدهم”.

ويأتي كلام المسؤولة الأوروبية في محاولة لتجنب التعاطي بشكل مباشر مع التصريحات الأمريكية الأخيرة ومفادها أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد لم يعد أولوية بالنسبة لواشنطن.

وأوضحت موغيريني أن لقاء الوزراء اليوم سيتمحور حول إقرار الاستراتيجية الأوروبية لسورية، التي كانت قدمتها قبل أيام، والتي ستشكل أساس المساهمة الأوروبية في المؤتمر الدولي حول سورية المقرر في بروكسل يومي غد وبعد غد.

وتعتقد موغيريني بأنه من الهام الحديث عن مرحلة ما بعد الصراع في سورية، مشيرة إلى ضرورة البدء بالتفكير في هذا الأمر، لأن الصراعات ستستمر، حسب رأيها، ما لم يكن هناك استراتيجيات محددة للمرحلة التي تعقب توقيع أي اتفاق بين الأطراف المتصارعة.

وسيركز الوزراء خلال اجتماعهم اليوم على تصميم الاتحاد الأوروبي دولاً ومؤسسات على الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للسوريين في داخل البلاد وفي الدول المجاورة، وكذلك على دعم عمل الأمم المتحدة لتسهيل البحث عن حل سياسي تفاوضي للأزمة.

هذا ومن المقرر أن يبحث الوزراء اليوم الوضع في اليمن وكذلك في ليبيا، كما يستضيفون الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط الذي سيشارك في جانب من لقاءات اليوم.