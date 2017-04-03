موغيريني: نتابع الوضع عن كثب في سان بطرسبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن تعازيها للشعب الروسي ولأسر ضحايا حادثة مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ.

وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في لوكسمبورغ، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن كافة دول الاتحاد تشاطر الروس “الشعور بالصدمة”، وقالت “نحن نتابع المستجدات وموقفنا سيتطور حسبما سنحصل عليه من معلومات”.

وعادت المسؤولة الأوروبية للتأكيد على الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع، وهو تبني الاستراتيجية الأوروبية حول سورية تحضيراً للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في بروكسل يوم غد وبعد غد.

وشددت موغيريني على قناعة الاتحاد الأوروبي بضرورة حشد الجهود الدولية من أجل دعم عمل الأمم المتحدة على تحقيق اتفاق سوري – سوري، والشروع بمرحلة انتقالية حقيقية، ثم التوجه نحو المصالحة وإعادة إعمار البلاد بمشاركة كبرى المؤسسات المالية.

وأكدت أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تنطلق ما لم يتم تحقيق حل وانتقال سياسيين يتمتعان بالديمومة والصدقية.

ورداً على سؤال يتعلق باحتمال غياب تركيا عن المؤتمر، رفضت موغيريني إقامة أي رابط بين هذا الأمر وبين التوتر الحاصل بين أنقرة وبعض العواصم الأوروبية، وقالت إن “التعاون مع الطرف التركي مستمر في الشأن السوري”.

وأكدت أن الدعوة لا زالت مفتوحة للأتراك للحضور، رغم أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي تأكيد حتى الآن، مرجحة أن الأمر يتعلق بالأجندة الداخلية وباقتراب موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر في تركيا في 16 الشهر الجاري.