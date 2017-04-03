مصادر كردية: لم نتبن مبادرة لتوحيد المعارضة السورية بل أبدينا رأياً إيجابياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت ناطقة باسم (قوات سورية الديمقراطية) الكردية أن تكون القوات قد تبنّت مبادرة أطلقتها شخصيات سورية تدعو المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي للتوحد

وقالت إلهام أحمد، الناطقة باسم (وحدات حماية الشعب) الكردية، في رد عبر “واتس أب” على سؤال لصحفيين، إن القوات الكردية “لم تتبن المبادرة وإنما أبدت رأيها الإيجابي نحوها”.

وأطلق سوريون، عرب وأكراد، مبادرة وُزّعت عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتوقيع عليها، تضم أربعه بنود: ينص الأول منها على ضرورة “تفكيك النظام السوري ومنظومته الأمنية والحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على الانتقال السياسي وفق قرارات مجلس الأمن”. وينص البند الثاني على “ضرورة ضمان وحدة البلاد ضمن نظام حكم اتحادي لا مركزي، وفق ما يرغب به الأكراد”، والثالث “التعهد بمحاربة التنظيمات المتطرفة والفصائل التي لا تعترف بديمقراطية وعلمانية الدولة”. والبند الأخير ينص على “ضرورة الانفكاك عن الأجندات الإقليمية والدولية”.

وعقب انتشار هذه المبادرة، صدر عن (قوات سورية الديمقراطية) بيان ثمّنت فيه جهود هؤلاء السوريين مُطلقي المبادرة، الهادفة إلى جمع المعارضة بشقيها السياسي والعسكري، واعتبرتها “تُشكّل أرضية مناسبة يمكن البناء عليها عبر مناقشتها وإغناءها وتطويرها للوصول إلى البنية التي تليق بشعبنا، وتُقدّم له أطر الحل الذي يحقق أهدافه وطموحاته الحقيقية التي خرج من اجلها”. وأعلنت عن استعدادها لـ “بذل الجهود وتقديم الإمكانات في هذا الإطار، الذي بإغنائه سيتحول إلى بناء جامع لكل السوريين الديمقراطيين والوطنيين الحقيقيين، على كل الجغرافيا الوطنية السورية في معركة الشعب ونضاله لبناء سورية ديمقراطية تعددية لامركزية (فيدرالية) لكل السوريين”.