فاو: البدء بإعادة بناء القطاع الزراعي السوري يقلص الهجرة والحاجة للمساعدات الانسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار تقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى إمكانية تقليل الحاجة لتلقي السوريين المساعدات الإنسانية وتقليص نسبة هجرتهم، بعد مرور ستة أعوام من الأزمة، أحدثت الحرب خلالها أضرارا وخسائر فادحة بالإنتاج الزراعي تفوق 16 مليار دولار.

ووفقا للمنظمة الأممية، فإن التقرير، الذي جاء تحت عنوان (حساب التكلفة: قطاع الزراعة في سورية بعد 6 أعوام من الأزمة)، عشية الاجتماع الدولي حول مستقبل سورية المقرر في العاصمة البلجيكية بروكسل، يشكل “أول تقييم شامل على الصعيد الوطني للضرر الناجم عن الحرب على قطاع الزراعة.”

وفقا للفاو، “تقدر التكلفة المبدئية لإعادة بناء قطاع الزراعة على مدى ثلاث سنوات بحوالي 10.7 إلى 17.1 مليار دولار أمريكي في المجمل، وذلك اعتماداً على التغيرات في النزاع واحتمالات الوصول لحل سلمي سواء جزئيا أو كليا”.

ويحدد التقرير خطة للاستجابة تبعا لكل من هذه السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك التعامل مع المشكلات المتعلقة بها مثل الحلول المستدامة للمياه المستخدمة في الري في هذه المناطق.

وتعليقاً على التقرير، أشار المدير العام لـ(فاو) خوسيه غراتسيانو دا سيلفا الى أن “الدراسة تظهر أنه وفي وسط النزاع، تقدم الزراعة حبل نجاة لملايين السوريين بمن فيهم المهجرين داخلياً والذين ما يزالون يعيشون حتى الآن في المناطق الريفية”. وأضاف “إن من شأن زيادة الاستثمار لإنعاش قطاع الزراعة أن يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الحصول على المساعدات الإنسانية. كما يمكن أن يكون له أثر كبير على وقف تدفق المهاجرين”، على حد تقديره