ألفانو: تبنينا موقفا صلبا تجاه روسيا، الحليفة في الحرب على الارهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو أن التفجير الذي طال محطة مترو بمدينة سان بطرسبرغ يظهر أن “روسيا ركيزة أساسية في الحرب ضد الإرهاب”

وقال خلال حلقة تبثها القناة الأولى الايطالية العامة في وقت لاحق مساء الأثنين “تبنينا (كأوروبيين) موقفا جافا وشديد اللهجة تجاه روسيا، ولكنها جزء من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب”. وأضاف ملفتا الى أن “إيطاليا تدفع حساب هذه الصلابة نحو روسيا، لأن العقوبات”، المفروضة عليها أوروبيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، “من خلال توقف الصادرات لمنتجاتنا” نحو موسكو.

ونوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بأن الروس “حلفاء، على المستوى العالمي، ضد الإرهاب، وفي ذات الوقت مصدر موثوق لإمدادنا بالطاقة. وسيكون من الغباء أن يعلق العالم جميع علاقاته مع روسيا، في وقت يكون فيه هجوم الإرهاب على المستوى العالمي”.